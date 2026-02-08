Dopo le polemiche, Garuti si presenta in campo e chiede scusa pubblicamente.

"Ho sbagliato e dopo la partita sono andato a chiedergli scusa. La violenza è sempre ingiustificabile, mi assumerò le mie responsabilità". Emanuele Garuti, cestista classe ’99 della Go Basket Quattro Castella – noto anche per essere il capo ultras di Popolo Biancorosso, il gruppo di tifosi della Pallacanestro Reggiana nato dopo lo scioglimento degli ‘Arsàn’ al PalaBigi – ora rischia una maxi squalifica. L’atleta ha accettato di parlare (e non è da tutti) vuole comunque fornire la sua versione puntualizzando: "Ci tengo a dire che gli ho tirato una sberla e non un pugno. Non ero in me, mi sono girate le scatole perché avevo preso una gomitata in faccia da un avversario che mi ha rotto un dente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Garuti si pente e chiede subito scusa: "Ho sbagliato, sono ingiustificabile"

