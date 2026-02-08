Garuti si pente e chiede subito scusa | Ho sbagliato sono ingiustificabile
Dopo le polemiche, Garuti si presenta in campo e chiede scusa pubblicamente.
"Ho sbagliato e dopo la partita sono andato a chiedergli scusa. La violenza è sempre ingiustificabile, mi assumerò le mie responsabilità". Emanuele Garuti, cestista classe ’99 della Go Basket Quattro Castella – noto anche per essere il capo ultras di Popolo Biancorosso, il gruppo di tifosi della Pallacanestro Reggiana nato dopo lo scioglimento degli ‘Arsàn’ al PalaBigi – ora rischia una maxi squalifica. L’atleta ha accettato di parlare (e non è da tutti) vuole comunque fornire la sua versione puntualizzando: "Ci tengo a dire che gli ho tirato una sberla e non un pugno. Non ero in me, mi sono girate le scatole perché avevo preso una gomitata in faccia da un avversario che mi ha rotto un dente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Approfondimenti su Garuti Penta
Bambino lasciato a terra dal bus tra neve e gelo: l’autista chiede scusa, “Ho sbagliato, mi fa male il cuore”
Questa mattina un bambino è rimasto a terra mentre il bus passava sotto la neve e il gelo.
Autista sospeso chiede scusa dopo aver lasciato bambino di 11 anni a piedi nella neve: “Ho sbagliato, mi fa male il cuore. Pagherò quello che c’è da pagare”
Un autista sospeso si scusa pubblicamente dopo aver lasciato un bambino di 11 anni a piedi nella neve.
Ultime notizie su Garuti Penta
Argomenti discussi: Garuti si pente e chiede subito scusa: Ho sbagliato, sono ingiustificabile.
Garuti si pente e chiede subito scusa: Ho sbagliato, sono ingiustificabileIl 26enne, noto ultrà dell’Una Hotels, ora rischia una maxi squalifica: Mi assumerò le mie responsabilità. Il suo club: Prenderemo i provvedimenti necessari. La federazione e gli arbitri: Una fer ... ilrestodelcarlino.it
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.