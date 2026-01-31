Questa mattina un bambino è rimasto a terra mentre il bus passava sotto la neve e il gelo. L’autista, visibilmente scosso, si è fermato e ha chiesto scusa: “Ho sbagliato, mi fa male il cuore”. Il conducente ha ammesso l’errore e si è detto dispiaciuto per quello che è successo, spiegando di aver agito senza pensare e di aver capito di aver sbagliato. La famiglia del bambino sta ricevendo supporto e si stanno valutando eventuali azioni.

« Mi fa male il cuore. A pensarci a mente fredda mi rendo conto di aver sbagliato. Chiedo scusa al bambino e alla sua famiglia ». A parlare, in un’intervista al Gazzettino, è Salvatore Russotto, 61 anni, l’autista che lunedì scorso ha lasciato a terra un bambino di 11 anni, diretto da San Vito di Cadore a Vodo di Cadore, nel Bellunese, al termine della giornata scolastica. Il biglietto non valido e la decisione in pochi minuti Ricostruendo l’episodio, Russotto spiega che il ragazzino era salito a bordo con un biglietto da 2,50 euro, ritenuto non valido per quella tratta. « Gli ho detto che doveva pagare con il bancomat oppure avere l’abbonamento – racconta –. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Bambino lasciato a terra dal bus tra neve e gelo: l’autista chiede scusa, “Ho sbagliato, mi fa male il cuore”

