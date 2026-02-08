gariboldi a un passo dalla top ten

Rebecca Gariboldi si avvicina alla top ten nel Superprestige di Belgio. Con l’11esimo posto, ottiene il miglior risultato del ciclismo modenese in questa stagione. Nel frattempo, Giovanni Aleotti, nonostante i postumi di una caduta, conclude al 49° posto la tappa della Vuelta Valenciana, alle spalle di Remco Evenepoel, vincitore di tappa e maglia giallo. La corsa a Valencia prosegue senza grandi scossoni.

Rebecca Gariboldi 11^ nell’ultima prova del Superprestige di ciclocross in Belgio è il miglior risultato del ciclismo modenese, mentre il finalese Giovanni Aleotti è 49° al traguardo, nonostante i postumi della caduta del giorno precedente, nell’impegnativa tappa della Vuelta Valenciana: è stato a fianco dell’olimpionico Remco Evenpoel, che si è aggiudicato tappa e maglia: oggi la Kermesse di Valencia sarà solo un passerella. Oggi si conclude il UAE Tour Women, con l’arrivo sulla salita dello Jebel Hafeet che vede la tricolore Elisa Longo Borghini favorita per il bis. Le tre tappe pianeggianti sono state vinte tutte da Lorena Wiebes, mentre Rachele Barbieri, dopo il 9° posto della prima giornata, non è più riuscita a ingranare lo sprint giusto e dopo la 19^ piazza delle seconda frazione ieri ha concluso al 25° posto (20^ nella classifica generale). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

