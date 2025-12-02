Classifica della qualità della vita Provincia di Forlì-Cesena promossa è a un passo dalla top ten italiana
Che sia un bene o un male, ormai ogni cosa si riconduce a una classifica. Ieri il Sole 24 Ore ha diffuso i dati di quella che è diventata una delle più attese graduatorie per misurare i parametri del ‘vivere bene’ nel nostro Paese: l’indagine sulla qualità della vita, che attraverso una miriade di indicatori ambisce a stabilire in quale spicchio d’Italia si abbiano le maggiori ragioni empiriche per iniziare la giornata di buon umore, confidando in ottime aspettative. Numeri alla mano, nessuno batte Trento, seguito da Bolzano e Udine. Bologna è quarta, mentre la provincia di Forlì-Cesena si attesta in una buona undicesima posizione, migliorando di due scalini il tredicesimo posto del 2024, anno nel quale il nostro territorio compì un grande balzo in avanti, saltando in un sol colpo 27 scalini e mettendosi alle spalle la quarantesima posizione del 2023. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
