Asili nido Parma sopra la media nazionale ma resta fuori dalla top ten | copertura al 28,8%

A Parma, la copertura degli asili nido raggiunge il 28,8%, superiore alla media nazionale, ma ancora distante dalla top ten delle città italiane. Il servizio rappresenta una risorsa fondamentale per le politiche comunali e il supporto alle famiglie, evidenziando l'importanza di investimenti continui in questa area.

Il servizio degli asili nido si conferma una leva strategica per le politiche comunali e il sostegno alle famiglie. A certificarlo è la Relazione annuale sui servizi pubblici 2025 del Cnel, che evidenzia una copertura media nazionale del 17,6% dei bambini tra 0 e 2 anni, in lieve aumento rispetto. Parmatoday.it

