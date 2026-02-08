Garda sperimenta un innovativo sistema di lavaggio strade | Cinque giorni per pulire il paese da cima a fondo

Garda inizia una nuova fase di pulizia delle strade. Per cinque giorni, il Comune ha messo in campo un sistema innovativo per pulire tutto il centro storico, dall’alba al tramonto. L’obiettivo è preparare il paese alla stagione turistica, con un intervento che non si era mai visto prima nella zona. La sperimentazione mira a rendere Garda più accogliente e pulita per residenti e visitatori.

Il Comune di Garda si prepara alla stagione turistica con un intervento straordinario di pulizia che ha interessato il centro storico, puntando su una soluzione finora mai sperimentata sul territorio. Per cinque giorni le strade e le piazze del paese sono state sottoposte a un lavaggio.

