Irina Shayk condivide come le sfide personali e professionali abbiano segnato il suo percorso, dal difficile inizio alla consacrazione internazionale. La sua storia evidenzia il valore della determinazione e del cambiamento, elementi fondamentali per affrontare le difficoltà e raggiungere i propri obiettivi. Un esempio di resilienza che ispira a perseverare nonostante le avversità, sottolineando l’importanza di adattarsi e continuare a credere nel proprio percorso.

“ La mia vita è cambiata con la morte di mio padre. Quando ho iniziato la carriera da modella non ero apprezzata, poi è arrivata l’Italia “. Irina Shayk si è raccontata in un’intervista al Corriere della Sera. La showgirl è una delle top model più famose al mondo e ha collaborato con grandi marchi come Morellato, Givenchy e L’Oreal. Con il Corriere ha ripercorso il suo ingresso nel mondo della moda: “ Sono partita per Parigi senza sapere l’inglese, senza soldi. Vivevo in un appartamento con altre ragazze russe: l’agenzia ci dava 40 euro a settimana per il cibo e la metropolitana. Facevamo la fame”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “So pulire da capo a fondo una casa o dipingere una parete, dicevano che ero rifatta ma non avevo neanche i soldi per mangiare”: parla Irina Shayk

