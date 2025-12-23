Sopra il Garda | creste di Naole e cima Costabella

Scopri le Creste di Naole e Cima Costabella sul Monte Baldo, un'escursione ideale per rigenerarsi dopo le festività. Tra paesaggi mozzafiato, aria fresca e panorami sul Lago di Garda, questa passeggiata offre un'esperienza di contatto con la natura semplice e autentica. Un'occasione per ricaricare le energie e apprezzare la bellezza del territorio in modo tranquillo e rispettoso.

Il "detox" post-feste che stavate aspettando! Voglia di aria pura, panorami spettacolari e nuove amicizie? Vi portiamo sul Monte Baldo per un'escursione tra le Creste di Naole e Cima Costabella! Perché venire con noi? Effetto WOW assicurato: usciremo dalla faggeta e, Boom! Il Lago di Garda, la.

