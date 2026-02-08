Galvagno e Papa Wade trascinano la Primavera Alla Cremonese sotto di un uomo non basta Galli

Galvagno e Papa Wade trascinano la Primavera. La Cremonese non riesce a portare a casa i tre punti contro il Cesena, che vince 2-1 davanti al pubblico di casa. Non basta il gol di Galli, perché i romagnoli resistono e conquistano la vittoria negli ultimi minuti. La partita si decide negli ultimi scambi, con i cambi che fanno la differenza. La Cremonese prova a reagire, ma alla fine il Cesena si prende i tre punti.

CESENA 2 CREMONESE 1 CESENA (4-3-1-2): Fontana; Biguzzi (28' st Zaghini), Ribello (40' st Kebbeh), Casadei, Ridolfi; Amadori (28' st Carbone), Bertaccini, Marini (1' st Papa Wade); Zamagni; Galvagno, Rossetti (40' st Lantignotti). All.: Campedelli. CREMONESE (3-5-2): Cassin; Bassi, Marsi, Davide Pavesi; Gashi,Bagordi, Lottici Tessadri, Lamorte (1' st Biolchi), Patitucci (30' st Herzuah); Ragnoli Galli (45' st Stefani), Faye (45' st Pancini). All.: Elia Pavesi. Arbitro: Renzi di Pesaro. Reti: 9' st Galvagno, 11' st Papa Wade, 13' st Ragnoli Galli. Note: espulso Bagordo al 32' pt per somma di ammonizioni; ammoniti Marini, Faye, D.

