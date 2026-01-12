Roma Primavera basta Morucci | Cremonese battuta 1-0

La Primavera della Roma torna in campo in campionato con una vittoria di misura sulla Cremonese, conclusa 1-0. Dopo l’esperienza europea in Coppa Italia, i giallorossi dimostrano solidità e maturità, affrontando una partita intensa e combattuta. Risultato importante che rafforza l’atteggiamento della squadra, evidenziando crescita e determinazione nel proseguimento del torneo.

La Primavera della Roma riparte dal campionato con una vittoria che pesa. Dopo l'entusiasmo europeo della Coppa Italia, i giallorossi ritrovano solidità anche in campionato e superano la Cremonese di misura, 1-0, al termine di una gara intensa, meno brillante sul piano dello spettacolo ma estremamente significativa per atteggiamento e maturità. A decidere l'incontro è il guizzo di Morucci, bravo a capitalizzare nel primo tempo una delle rare disattenzioni difensive degli ospiti. Poi, nel secondo tempo, è una partita di resistenza, gestione e nervi saldi, con la Roma capace di soffrire senza scomporsi.

