Doppietta di Galvagno successo della Primavera

Il Cesena Primavera conquista una vittoria importante contro il Frosinone, con una doppietta di Galvagno. La partita si è conclusa 2-1 in favore dei romagnoli, confermando il buon andamento della squadra in questa stagione. Gli undici titolari hanno dimostrato impegno e determinazione, contribuendo al risultato finale e rafforzando la posizione in classifica.

CESENA 2 FROSINONE 1 CESENA (4-4-2): Fontana; Abbondanza (15' st Ridolfi), Casadei (11' pt Kebbeh), Ribello, Marini (1' st Rossetti); Domeniconi, Zamagni (37' st Amadori), Bertaccini, Mattioli; Galvagno, Papa Wade (37' st Berti). All.: Campedelli. FROSINONE (3-5-1-1): Rodolfo; Obleac, Pelosi, Ndoye; Lohmatov (39' st Buonpane), Toci (26' st Molignano), Barcella, Ndow (39' st Mboumbou), Raychev; Cichero; Colley. All.: Cinelli. Arbitro: Maccorrin di Pordenone. Reti: 14' st Cichero su rig., 17' st Galvagno, 31' st Galvagno su rig. Note: ammoniti Abbondanza, Ndoye, Ndow, Lohmatov; angoli 10 a 6 per il Cesena; recupero 2' e 4'.

