Gualdo Tadino incendio nel cuore della notte | tre auto distrutte dalle fiamme

Nella notte a Gualdo Tadino, un incendio ha danneggiato tre veicoli in via Pennoni. L’allarme è scattato intorno alle 2 e, secondo quanto riferito dai vigili del fuoco, le fiamme hanno interessato principalmente una vettura, che è stata completamente distrutta nel breve tempo. L’intervento dei pompieri ha permesso di circoscrivere il rogo e prevenire ulteriori danni.

Auto in fiamme nel cuore della notte a Gualdo Tadino. L'allarme è scattato intorno alle 2 di questa notte in via Pennoni: dalla ricostruzione effettuata dai vigili del fuoco, le fiamme hanno interessato in particolare una vettura che nel giro di pochi minuti è andata completamente distrutta. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it Leggi anche: Incendio nella notte, due auto distrutte dalle fiamme in strada Leggi anche: Devastante incendio nella notte: quattro auto distrutte dalle fiamme Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Notte di fuoco a Gualdo Tadino: fiamme in via Pennoni, distrutte tre auto. Incendio nella notte a Gualdo Tadino - I Vigili del Fuoco del distaccamento di Gaifana sono intervenuti poco dopo le due. rainews.it

Incendio nella notte a Gualdo Tadino, autovetture in fiamme. Sul posto i vigili di fuoco - 10 in via Angelo Pennoni, dove è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco del dist ... corrieredellumbria.it

