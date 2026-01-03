Gennari si candida a presidente.

Roberto Gennari, 39 anni, di Porto Sant’Elpidio, si presenta come candidato alla presidenza dell’Ordine dei commercialisti. Con una consolidata esperienza nel settore, intende contribuire allo sviluppo e alla tutela della professione. La sua candidatura mira a rafforzare il ruolo dei commercialisti e a promuovere pratiche etiche e innovative all’interno dell’Ordine.

A soli 39 anni, originario di Porto Sant’Elpidio, Roberto Gennari è candidato come futuro presidente dell’ Ordine dei commercialisti. Le elezioni si terranno il 15 e 16 gennaio. "L’Ordine – è il messaggio che emerge dalla candidatura di Gennari– deve essere sempre più una casa comune, capace di ascoltare, supportare e rappresentare tutti gli iscritti, senza perdere il legame con la propria storia ma con lo sguardo rivolto al cambiamento e all’ innovazione ". Tra gli obiettivi indicati figurano la tutela del ruolo del commercialista, il rafforzamento del dialogo con le istituzioni e con il tessuto economico locale, la centralità della formazione continua come strumento di qualità professionale, oltre a un rapporto più diretto, costante e trasparente con gli iscritti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

