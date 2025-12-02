Maxi tempesta di sabbia nel deserto di Tanami | la nube oscura il cielo Le spettacolari immagini

Un muro di sabbia si è alzato nel deserto di Tanami, in Australia settentrionale. La spettacolare tempesta di sabbia, avvenuta il 29 novembre scorso, ha oscurato il cielo in pochi secondi. Il fenomeno, chiamato tempesta di sabbia, è causato da una combinazione di siccità e forti venti. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Maxi tempesta di sabbia nel deserto di Tanami: la nube oscura il cielo. Le spettacolari immagini

