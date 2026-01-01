Noa Lang irruzione del Galatasaray | la reazione del Napoli e di Conte

Noa Lang, attaccante del Galatasaray, è al centro di discussioni di mercato dopo un'inserzione sorprendente. A sei mesi dal suo approdo in Turchia, le sue prestazioni e il possibile trasferimento hanno attirato l’attenzione del Napoli e di Luciano Spalletti. In questo contesto, si analizzano le reazioni delle parti coinvolte e le implicazioni per la finestra di mercato invernale.

A soli sei mesi dal suo arrivo, Noa Lang è tornato al centro delle voci di mercato, proprio alla vigilia dell'apertura ufficiale della sessione invernale. Il suo rendimento e le strategie del club azzurro hanno acceso interrogativi interni e attenzioni dall'estero. Nelle ultime ore, infatti, si è registrato l'interesse concreto del Galatasaray, società con cui il Napoli ha già dialogato a lungo in passato. Uno scenario che potrebbe riflessioni immediate, anche sul piano tecnico ed economico, ma con un affare che, in ogni caso, non sembra semplicissimo.

Il Galatasaray piomba su Lang! Il Mattino: Conte non lo lascia partire senza sostituto, i dettagli - L’esterno offensivo olandese, arrivato con aspettative importanti, non ha finora inciso come sperato: un solo gol in ... tuttonapoli.net

IL MATTINO - Napoli, Lang nel mirino del Galatasaray, l'olandese non parte senza sostituto - Secondo quanto riportato dall'edizione online de Il Mattino, il Galatasaray si sarebbe messo sulle tracce di Noa Lang. napolimagazine.com

