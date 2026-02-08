Il tribunale ha respinto il ricorso presentato contro la scelta di includere la figlia del direttore tecnico nel team di curling alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. La decisione conferma la selezione fatta dagli organizzatori, che avevano deciso di mantenere la composizione attuale della squadra. La vicenda aveva sollevato polemiche e dubbi sulla trasparenza del processo di scelta, ma alla fine il tribunale ha giudicato legittima la decisione.

Il TAS ha respinto il ricorso di Angela Romei contro la sua esclusione dalla squadra femminile di curling per le Olimpiadi Milano-Cortina 2026, confermando la scelta della Federazione di convocare Rebecca Mariani, figlia del direttore tecnico. La decisione è statta giudicata legittima e tecnicamente motivata, non viziata da possibili favoritismi. Atleta italiana esclusa da Milano-Cortina La decisione sul team di curling La battaglia di Angela Romei Chi è Angela Romei Atleta italiana esclusa da Milano-Cortina La più alta corte dello sport mondiale, il Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS) di Losanna, ha respinto domenica 8 febbraio 2026 il ricorso presentato da Angela Romei, giocatrice della nazionale italiana femminile di curling. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Fuori dal team di curling alle Olimpiadi di Milano-Cortina per far posto alla figlia del DT: ricorso respinto

Approfondimenti su Milano Cortina 2026

Angela Romei, atleta di curling, è stata esclusa dalla squadra italiana in vista delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, sostituita dalla figlia del direttore tecnico.

In vista delle Olimpiadi di Milano Cortina, si apre un dibattito sulla selezione della squadra di curling italiana.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Milano Cortina 2026

