Al suo posto la figlia del dt Chi è Angela Romei l' atleta di curling esclusa da Milano-Cortina 2026

Angela Romei, atleta di curling, è stata esclusa dalla squadra italiana in vista delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, sostituita dalla figlia del direttore tecnico. La decisione ha suscitato discussioni nel mondo dello sport a due settimane dall'inizio dei Giochi, evidenziando tensioni e questioni di selezione all’interno della nazionale.

Bufera sulla Nazionale femminile di curling a due settimane dal via delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026. Il caso riguarda le convocazioni, che hanno visto l'esclusione di Angela Romei, 28 anni, in azzurro dal 2017 e reduce da sei partecipazioni ai Mondiali e nove agli Europei, a vantaggio di Rebecca Mariani, 19enne dalla limitata esperienza internazionale a livello senior, figlia del direttore tecnico Marco Mariani, in carica dal giugno 2024. A denunciare l'accaduto è la stessa Romei a La Stampa. "Sono distrutta – ha confessato -. Ma il mio dispiacere è soprattutto per le modalità e le tempistiche con cui è avvenuto tutto questo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Una scelta «squisitamente di natura tecnica». Dopo la bufera sul curling femminile scatenata da un’intervista di Angela Romei a La Stampa in cui ha denunciato la sua esclusione dalle Olimpiadi per lasciare il posto alla figlia del direttore tecnico della Naziona - facebook.com facebook

