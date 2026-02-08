Fuochi ad altezza uomo dai No Giochi La polizia risponde con gli idranti

I manifestanti hanno acceso fuochi a altezza uomo durante il corteo di Milano, che si è trasformato in poco tempo in una protesta pro-Palestina. La polizia ha risposto con gli idranti, e sette persone sono state fermate. Quello che doveva essere un’occasione per criticare le Olimpiadi più insostenibili di sempre si è invece trasformato in un corteo che ha spostato l’attenzione sugli slogan a favore della Palestina.

Sette fermati al corteo di Milano. L’evento sportivo è un pretesto per i soliti pro Pal. Doveva essere il corteo contro le Olimpiadi «più insostenibili di sempre», ma la manifestazione andata in scena ieri a Milano è finita per scivolare rapidamente nell’ennesima piazza pro-Palestina, con i Giochi ridotti a semplice cornice e gli slogan ripetuti come un riflesso automatico. Nel finale la tensione è salita: dai manifestanti è partita una pioggia di petardi, pietre, fumogeni e fuochi d’artificio ad altezza d’uomo contro le forze dell’ordine, che hanno risposto con lacrimogeni e con gli idranti schierati a protezione dei blindati. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Fuochi ad altezza uomo dai No Giochi. La polizia risponde con gli idranti Approfondimenti su No Giochi Milano Askatasuna, il corteo dopo lo sgombero all'alba del centro sociale: lanci di petardi, la polizia risponde con gli idranti La diretta Al sorgere dell'alba, Askatasuna si anima con un corteo spontaneo dopo lo sgombero del centro sociale. Serata concitata a Torino Aurora: nei giardini Alimonda esplodono fuochi d'artificio, anche ad altezza d'uomo Nella serata di giovedì 22 gennaio 2026, i giardini Alimonda a Torino sono stati teatro di un episodio insolito: esplosioni di fuochi d'artificio sia in alto che a livello degli spettatori. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su No Giochi Milano Argomenti discussi: Fuochi ad altezza uomo dai No Giochi. La polizia risponde con gli idranti; Reparto mobile in campo. In ospedale quattro agenti; Mazze, fuochi e scudi d’acciaio. Chi c’è dietro i 700 del blocco nero che ha devastato Torino; La guerriglia a Milano. Antagonisti all’assalto, la polizia usa gli idranti. I fuochi d'artificio sparati ad altezza d'uomo in corso Regina MargheritaSono iniziati poco fa i primi scontri durante la manifestazione organizzata a Torino dopo lo sgombero del centro sociale Askatasuna. La situazione più critica è proprio a pochi passi dal vecchio edifi ... msn.com Proteste in Iran, a Kazerun le forze di sicurezza sparano ad altezza uomoNel vodcast Il Piacere della Lettura Germano Antonucci racconta ‘La ragazza di luce’, romanzo di formazione tra catastrofe, ... quotidiano.net All'altezza del Raccordo per l'autostrada del Sole, un gruppo travisato ha preso la testa del corteo e ha iniziato un lancio di fuochi d'artificio verso il cordone degli agenti antisommossa che hanno risposto con idrante e lacrimogeni. Cinque fermati. Sardone (Le facebook I fuochi d'artificio sparati ad altezza d'uomo in corso Regina Margherita x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.