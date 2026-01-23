Serata concitata a Torino Aurora | nei giardini Alimonda esplodono fuochi d' artificio anche ad altezza d' uomo

Nella serata di giovedì 22 gennaio 2026, i giardini Alimonda a Torino sono stati teatro di un episodio insolito: esplosioni di fuochi d'artificio sia in alto che a livello degli spettatori. L'evento ha temporaneamente interrotto la tranquillità della zona, suscitando preoccupazione tra i residenti. Si tratta di un episodio che ha attirato l’attenzione e che richiede approfondimenti sulle modalità e le motivazioni di questa particolare esibizione pirotecnica.

Nella prima serata di ieri, giovedì 22 gennaio 2026, la tranquillità dei residenti nella zona dei giardini Alimonda, nell'omonima via di Torino, è stata minata dall'esplosione di una grande quantità di fuochi d'artificio sparati non soltanto in alto ma anche ad altezza d'uomo, con estremo pericolo per le persone. Negli stessi giardini, in passato, era già stata segnalata l'accensione continua di fuochi che hanno provocato anche danni a strutture. Gli autori sono quasi certamente i componenti delle solite bande e baby-gang che gravitano in quel posto. “Le istituzioni dove sono? - chiede su Facebook Giovanni Sepede, cittadino che si è speso per la riqualificazione e il decoro di quella zona -.🔗 Leggi su Torinotoday.it

Leggi anche: Capodanno, fuochi d'artificio e musica in piazza: tutti i dettagli della serata

Botti e fuochi d’artificio vietati per Capodanno: l'ordinanza nei comuni del RavennateA causa delle ordinanze emesse dai comuni del Ravennate, l’uso di botti, petardi e fuochi d’artificio è vietato durante le festività di Capodanno.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Con il sorriso della mia collega Debora della questura di Terni, vi auguro una buona serata - facebook.com facebook