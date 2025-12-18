Askatasuna il corteo dopo lo sgombero all' alba del centro sociale | lanci di petardi la polizia risponde con gli idranti La diretta

Zazoom 18 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Al sorgere dell'alba, Askatasuna si anima con un corteo spontaneo dopo lo sgombero del centro sociale. L'atmosfera si scalda tra lanci di petardi e interventi delle forze dell'ordine, che rispondono con idranti e cariche. La giornata si intensifica tra perquisizioni e denunce, mentre si susseguono sviluppi sull'inchiesta riguardante gli attacchi alle testate Ogr, Leonardo e La Stampa.

askatasuna il corteo dopo lo sgombero all alba del centro sociale lanci di petardi la polizia risponde con gli idranti la diretta

© Xml2.corriere.it - Askatasuna, il corteo dopo lo sgombero all'alba del centro sociale: lanci di petardi, la polizia risponde con gli idranti La diretta

Il blitz della polizia, le perquisizioni e i denunciati per l'inchiesta sugli attacchi a Ogr, Leonardo e la Stampa. Disperso con gli idranti un presidio in corso Regina. Esultano Lega e Fratelli d'Italia. Il Pd: «Ora sgomberate Casa Pound». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

Leggi anche: Askatasuna, il corteo dopo lo sgombero all'alba del centro sociale. Lo Russo: «Rotto il patto» La diretta

Leggi anche: Dopo lo sgombero, gli antagonisti di Askatasuna scatenano la guerriglia: cariche e idranti al corteo

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Sgomberato il centro sociale Askatasuna, 6 attivisti all’interno. Il sindaco: “Fine del progetto”; Torino, sgomberato il centro sociale Askatasuna. Lancio di bottiglie e petardi durante il corteo: la polizia usa gli idranti; Sciopero 12 dicembre, manifestazione e corteo CGIL a Torino; Askatasuna di Torino, Piantedosi: «Sgomberato il centro sociale, ripristinata la legalità».

askatasuna corteo dopo sgomberoAskatasuna Torino, il corteo dopo lo sgombero: i manifestanti tentano di rientrare nel centro sociale. Respinti con gli idranti - Secondo la questura i manifestanti hanno tentato in serata di rientrare nell'edificio dell'Askatasuna, dichiarato inaccessibile dopo ... msn.com

askatasuna corteo dopo sgomberoAskatasuna Torino, il corteo in diretta dopo lo sgombero del centro sociale. I manifestanti provano a riprendere l'edificio. Lo Russo: «Patto decaduto automaticamente». Lo ... - Il blitz della polizia, le perquisizioni e i denunciati per l'inchiesta sugli attacchi a Ogr, Leonardo e la Stampa. torino.corriere.it

Askatasuna Torino, corteo dopo lo sgombero: i manifestanti vogliono entrare nel centro sociale. Battaglia con la la polizia - Un presidio si era andato ingrossando durante tutta la giornata di protesta in una Torino blindata. msn.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.