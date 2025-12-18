Askatasuna il corteo dopo lo sgombero all' alba del centro sociale | lanci di petardi la polizia risponde con gli idranti La diretta

Al sorgere dell'alba, Askatasuna si anima con un corteo spontaneo dopo lo sgombero del centro sociale. L'atmosfera si scalda tra lanci di petardi e interventi delle forze dell'ordine, che rispondono con idranti e cariche. La giornata si intensifica tra perquisizioni e denunce, mentre si susseguono sviluppi sull'inchiesta riguardante gli attacchi alle testate Ogr, Leonardo e La Stampa.

© Xml2.corriere.it - Askatasuna, il corteo dopo lo sgombero all'alba del centro sociale: lanci di petardi, la polizia risponde con gli idranti La diretta Il blitz della polizia, le perquisizioni e i denunciati per l'inchiesta sugli attacchi a Ogr, Leonardo e la Stampa. Disperso con gli idranti un presidio in corso Regina. Esultano Lega e Fratelli d'Italia. Il Pd: «Ora sgomberate Casa Pound». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it Leggi anche: Askatasuna, il corteo dopo lo sgombero all'alba del centro sociale. Lo Russo: «Rotto il patto» La diretta Leggi anche: Dopo lo sgombero, gli antagonisti di Askatasuna scatenano la guerriglia: cariche e idranti al corteo Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Sgomberato il centro sociale Askatasuna, 6 attivisti all’interno. Il sindaco: “Fine del progetto”; Torino, sgomberato il centro sociale Askatasuna. Lancio di bottiglie e petardi durante il corteo: la polizia usa gli idranti; Sciopero 12 dicembre, manifestazione e corteo CGIL a Torino; Askatasuna di Torino, Piantedosi: «Sgomberato il centro sociale, ripristinata la legalità». Askatasuna Torino, il corteo dopo lo sgombero: i manifestanti tentano di rientrare nel centro sociale. Respinti con gli idranti - Secondo la questura i manifestanti hanno tentato in serata di rientrare nell'edificio dell'Askatasuna, dichiarato inaccessibile dopo ... msn.com

Askatasuna Torino, il corteo in diretta dopo lo sgombero del centro sociale. I manifestanti provano a riprendere l'edificio. Lo Russo: «Patto decaduto automaticamente». Lo ... - Il blitz della polizia, le perquisizioni e i denunciati per l'inchiesta sugli attacchi a Ogr, Leonardo e la Stampa. torino.corriere.it

Askatasuna Torino, corteo dopo lo sgombero: i manifestanti vogliono entrare nel centro sociale. Battaglia con la la polizia - Un presidio si era andato ingrossando durante tutta la giornata di protesta in una Torino blindata. msn.com

Corriere della Sera. . Fine dell'esperienza dello storico centro sociale Askatasuna di Torino. Questa mattina, 18 dicembre, le forze dell'ordine stanno sgomberando lo spazio occupato da quasi trent'anni in corso Regina Margherita 47. La destra esulta, sconfitta - facebook.com facebook

Che dite, sarà ora #Askatasuna #Torino x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.