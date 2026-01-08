Rubato interruttore della pubblica illuminazione | Zona al buio e maggiore insicurezza per 10 euro

Nella notte a Pinetamare è stato rubato l’interruttore della pubblica illuminazione, lasciando la zona al buio e aumentando i rischi per i residenti. Un gesto di scarso valore economico ma di grave impatto sociale, che ha suscitato la reazione del sindaco di Castel Volturno, Pasquale Marrandino. La vicenda evidenzia come piccoli atti di vandalismo possano compromettere la sicurezza della comunità.

Nella notte è stato rubato l'interruttore della pubblica illuminazione a Pinetamare, un gesto dallo scorso valore economico ma dal bassissimo senso morale e che ha fatto andare su tutte le furie il sindaco di Castel Volturno Pasquale Marrandino: “Stanotte qualcuno ha deciso di strisciare fino a. 🔗 Leggi su Casertanews.it

