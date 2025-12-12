Ministero della Cultura al via il concorso per 1.800 assistenti

È stato pubblicato sul Portale Unico del Reclutamento il concorso pubblico del Ministero della Cultura per l’assunzione di 1.800 assistenti. Questa iniziativa mira a rafforzare il personale del MIC, offrendo nuove opportunità di lavoro e contribuendo alla valorizzazione del patrimonio culturale italiano. Di seguito i dettagli per partecipare e le modalità di candidatura.

È online sul Portale Unico del Reclutamento il concorso pubblico per l’assunzione di 1800 Assistenti nei ruoli del Ministero della cultura (MIC).La selezione mira a individuare figure professionali in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado. I posti sono ripartiti in due. Napolitoday.it Al Ministero della Cultura presentato il concorso "Il mio Cantico libero" - Si rivolge a brani originali e inediti ispirati ai valori fondamentali di San Francesco: la pace, la gioia, la fraternità e l'attenzione alla giustizia sociale e alla natura ... rainews.it 1800 posti al Ministero della Cultura: il concorso al via tra le critiche - Aperto il concorso al Ministero della Cultura: 1800 posti a tempo indeterminato. exibart.com Lavoro nella cultura: aperte le candidature per 1.800 posti al Ministero della Cultura - facebook.com facebook Tax Credit Librerie 2025: il Ministero della Cultura conferma il sostegno alla rete delle librerie italiane Si è concluso il bando 2024 della Direzione Generale Biblioteche del MiC per l’accesso al Tax Credit Librerie Scopri di più: cultura.gov.it/comunicato/284 x.com

? Maxi concorso Ministero della Cultura 2025 2.200 nuove assunzioni a tempo indeterminato in

Video ? Maxi concorso Ministero della Cultura 2025 2.200 nuove assunzioni a tempo indeterminato in Video ? Maxi concorso Ministero della Cultura 2025 2.200 nuove assunzioni a tempo indeterminato in