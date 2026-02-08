Fuggendo abbandona i documenti Preso pusher appena diciottenne

I carabinieri hanno arrestato un diciottenne che stava vendendo droga. Quando ha visto la pattuglia, ha cercato di scappare a piedi, lasciando cadere i documenti e la droga. I militari si sono subito lanciati all’inseguimento e in pochi minuti sono riusciti a bloccarlo. Ora si trova in caserma in attesa di essere interrogato.

Vede i carabinieri, scappa e perde perfino i documenti. Oltre alla droga che aveva con sé. E così i militari hanno impiegato un attimo a rintracciarlo e arrestarlo. I carabinieri della Stazione di Magenta di via Novara erano impegnati l'altro giorno in un servizio di controllo del territorio nell'area di piazza del Mercato, spesso segnalata dai cittadini per numerosi problemi. All'arrivo dei militari un giovane ha tentato di sottrarsi al controllo dandosi alla fuga, abbandonando però sul posto sia la sostanza stupefacente sia i propri documenti. Grazie agli elementi raccolti, i carabinieri sono riusciti a risalire rapidamente alla sua identità e a rintracciarlo a casa, sempre a Magenta.

