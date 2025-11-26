Diciottenne brillo alla guida ritirata la patente appena conseguita e sequestrata l' auto

Appena maggiorenne e con la patente da pochi giorni, un ragazzo di Agrigento è stato sorpreso dai carabinieri mentre guidava brillo la sua nuova Bmw lungo viale Leonardo Sciascia, al Villaggio Mosè. L’alcoltest ha rivelato un tasso superiore al limite consentito. Per il neopatentato è scattata la. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

