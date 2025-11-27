Indonesia Sumatra devastata dall' alluvione | le persone si salvano rifugiandosi sui tetti

Le inondazioni e le frane dovute al maltempo sull’isola indonesiana di Sumatra hanno causato 49 vittime e 67 dispersi. I soccorritori sono ancora al lavoro per cercare le persone nei fiumi e tra le macerie dei villaggi. C’è chi, per trovare rifugio, è salito sui tetti delle abitazioni. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Indonesia, Sumatra devastata dall'alluvione: le persone si salvano rifugiandosi sui tetti

