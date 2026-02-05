Berlino si prepara ad accogliere l’edizione 2026 di Fruit Logistica, in programma dal 4 al 6 febbraio. L’Italia sarà protagonista, con un’ampia presenza all’interno dell’Italian Fruit Village, che mette in mostra le eccellenze dell’ortofrutta campano. Cirielli, tra gli organizzatori, sottolinea come questa fiera rappresenti un’occasione importante per far conoscere i prodotti italiani a livello internazionale.

Tempo di lettura: 2 minuti Berlino torna al centro del commercio mondiale dell’ortofrutta con l’edizione 2026 di Fruit Logistica, in programma dal 4 al 6 febbraio, dove l’Italia si presenta con una presenza ampia e strutturata all’interno dell’ Italian Fruit Village. Un appuntamento strategico che conferma il ruolo del comparto agroalimentare nazionale come leva economica e diplomatica sui mercati internazionali. All’inaugurazione del padiglione italiano ha preso parte il viceministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Edmondo Cirielli, sottolineando l’importanza della manifestazione berlinese come piattaforma di promozione per le imprese del settore. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Fruit Logistica 2026, Cirielli all'Italian Fruit Village:"Vetrina internazionale per l'ortofrutta campano"

Questa mattina, nella fiera Fruit Logistica di Berlino, Enjoy Dolce Frutta ha preso posto nella vetrina principale.

A Berlino, la Riviera dei Cedri ha portato il suo Cedro di Santa Maria del Cedro alla fiera Fruit Logistica.

