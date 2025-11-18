Il progetto presentato a Bologna è frutto della collaborazione fra l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, la fondazione Milano Cortina e il ministro per lo Sport e i Giovani. Sciscioli, ad di Ipzs: "Nessuno vince da solo". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Ai vincitori di Milano-Cortina 4 medaglie anche per il team: è il progetto Backstage Heroes