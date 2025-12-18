© Cultweb.it - Il nuovo tormentone di Checco Zalone si chiama Prostata Enflamada (ma è dedicato alle donne)

Solo il presidente della Repubblica è riuscito a fare tanto, ad andare in onda cioè in contemporanea a reti unificate su Mediaset. Ieri è toccato a Checco Zalone che ha giustificato l’apparizione straordinaria con la promozione di Buen Camino, il nuovo film che arriverà nelle sale cinematografiche il 25 dicembre. Zalone ha definito il video come il suo “regalo di Natale” anticipato al pubblico italiano. Nel film, diretto da Gennaro Nunziante, regista dei suoi primi quattro successi al botteghino, l’attore interpreta un imprenditore costretto a lasciare una vita di lussi sfrenati e un po’ cafoni per “inseguire” la figlia lungo il cammino di Santiago de Compostela. 🔗 Leggi su Cultweb.it

Il nuovo brano di Natale di Checco Zalone: «Prostata inflamada» - Ha svelato in anteprima un estratto del videoclip del brano incluso nel suo nuovo film 'Buen Camino', dal 25 dicembre nelle sale con Medusa Film ... lanuovasardegna.it