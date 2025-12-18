Il nuovo tormentone di Checco Zalone si chiama Prostata Enflamada ma è dedicato alle donne
Solo il presidente della Repubblica è riuscito a fare tanto, ad andare in onda cioè in contemporanea a reti unificate su Mediaset. Ieri è toccato a Checco Zalone che ha giustificato l’apparizione straordinaria con la promozione di Buen Camino, il nuovo film che arriverà nelle sale cinematografiche il 25 dicembre. Zalone ha definito il video come il suo “regalo di Natale” anticipato al pubblico italiano. Nel film, diretto da Gennaro Nunziante, regista dei suoi primi quattro successi al botteghino, l’attore interpreta un imprenditore costretto a lasciare una vita di lussi sfrenati e un po’ cafoni per “inseguire” la figlia lungo il cammino di Santiago de Compostela. 🔗 Leggi su Cultweb.it
Leggi anche: Checco Zalone e la sua “Prostata enflamada”: l’ultima canzone trasmessa a reti unificate su Mediaset
Leggi anche: Checco Zalone svela in anteprima la canzone sulla prostata: “Un dono a voi donne”
Zalone e l'ode alla prostata a reti unificate Mediaset - Video; La nuova canzone di Checco Zalone “La prostata inflamada” a reti unificate Mediaset per promuovere il film; Checco Zalone svela in anteprima la canzone sulla prostata: “Un dono a voi donne”.
Il nuovo brano di Natale di Checco Zalone: «Prostata inflamada» - Ha svelato in anteprima un estratto del videoclip del brano incluso nel suo nuovo film 'Buen Camino', dal 25 dicembre nelle sale con Medusa Film ... lanuovasardegna.it
Checco Zalone canta i dolori della “Prostata Inflamada”: «Un dono a voi donne» - C hecco Zalone ha già servito il suo regalo di Natale più irriverente a reti unificate per anticipare l’uscita nelle sale, il prossimo 25 dicembre, del suo nuovo attesissimo film Buen Camino. iodonna.it
Checco Zalone svela in anteprima la canzone sulla prostata: “Un dono a voi donne” - L'attore interpreta un artista spagnolo che fa il verso a Joaquin Cortes. msn.com
BUEN CAMINO DI CHECCO ZALONE A NATALE AL CINEMA #buencamino #checcozalone
Tg2. . A una settimana dall'uscita del suo film #BuenCamino #CheccoZalone regala ai fan un nuovo video e un nuovo brano destinato a diventare un esilarante tormentone. Al #Tg2Rai ore 13,00 #18dicembre - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.