Giù le mani dal Venezuela a Bergamo manifestazione contro l’attacco degli Stati Uniti

Il 5 gennaio alle 17, Bergamo si riunisce in piazza per esprimere solidarietà al Venezuela e protestare contro l’intervento degli Stati Uniti nel paese. La manifestazione mira a sensibilizzare sull’importanza della sovranità venezuelana, promuovendo un dialogo pacifico e rispettoso delle scelte nazionali. Un'occasione per condividere una posizione condivisa e rafforzare il senso di comunità attenta alle questioni internazionali.

Anche Bergamo scende in piazza dopo l’attacco degli Stati Uniti al Venezuela. Lunedì 5 gennaio alle 17.30 in Porta Nuova si terrà il presidio “Giù le mani dal Venezuela!” e manifestazioni analoghe avranno luogo in diverse città italiane. L’iniziativa nasce dall’impegno di Rifondazione Comunista, Giovani Comunistie e Potere al Popolo, Usb – Unione sindacale di base e Osa – Opposizione studentesca d’alternativa. Invitando a partecipare, gli organizzatori specificano: “Contro l’aggressione degli imperialisti Usa al Venezuela mobilitiamoci subito. Difendere la sovranità della Repubblica Bolivariana del Venezuela. 🔗 Leggi su Bergamonews.itImmagine generica

