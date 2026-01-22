L’eredità dovrebbe rappresentare un dono di continuità e ricchezza condivisa, non motivo di conflitto. Tuttavia, spesso ciò che si trasmette non è solo patrimonio, ma anche ingiustizie e divisioni. Ricordando le parole di mia madre, che preferiva lasciare meno, si evidenzia come sia più importante promuovere opportunità e crescita, piuttosto che accumulare e trasmettere ricchezze che non si generano più.

Diceva mia mamma buon’anima che era contenta di non lasciare ricchezze ai suoi molteplici figli, “così non litigate per l’eredità”. Impossibile convincerla che saremmo andati d’accordo anche patrimonializzati, ma è soltanto per dire che di fronte al grande atto d’accusa contro il nuovo stigma sociale – l’eredità – non ho interessi da difendere. Ma la faccenda è interessante. Ogni volta che muore un Valentino o una Vanoni si scrive sempre che è l’ultimo imperatore o l’ultima regina. Un minuto dopo parte la caccia a chi vada la congrua eredità, fonte unica di futuro reddito da miracolati. Non è esattamente e sempre così, se persino “L’eredità”, inteso il programma tv, è un game show in cui il malloppo “da ereditare” si deve conquistare. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Giù le mani dall’eredità. L’ingiustizia non è ereditare, ma che non si produce più ricchezza

Leggi anche: La Lombardia è la regione che produce più ricchezza nel settore cultura. I dati lecchesi

Leggi anche: La Lombardia è la regione che produce più ricchezza nel settore cultura. I dati lecchesi

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Jilted and abandoned, she turned away with a bitter smile and married a tycoon in a flash. He regret

Argomenti discussi: Hockney: Giù le mani dall’Arazzo di Bayeux; Giù le mani dalla Groenlandia; I manifestanti tornano davanti a Camp Darby: Giù le mani dal Venezuela bolivariano; Giù le mani dalla Groenlandia E Trump annuncia dazi al 10%.

Giù le mani dall'eredità. L'ingiustizia non è ereditare, ma che non si produce più ricchezzaSe per aprire una società fai prima all’estero, se le leggi sono ostacoli, se le banche non danno il mutuo, se il fallimento è ancora stigma sociale quando non penale, allora sì che l’eredità – o la s ... ilfoglio.it

Proteste in Danimarca e Groenlandia: Giù le mani dall’isola, cresce lo scontro con TrumpMigliaia di persone sono scese in piazza in Danimarca e in Groenlandia per protestare contro le dichiarazioni e le pressioni del presidente statunitense Donald Trump sull’acquisto della Groenlandia. online-news.it

Il gusto nasce qui. Dalle mani, dalla tradizione, dal rispetto per le materie prime. Ogni impasto racconta una storia fatta di semplicità e passione. Assapora il vero significato del gusto. #foodexperience #tradizioneitaliana #circodeigusti - facebook.com facebook