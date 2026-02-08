francesca reali nuova direttrice del pronto soccorso di garbagnate

Francesca Reali ha preso ufficialmente il comando del Pronto Soccorso di Garbagnate. La dottoressa è arrivata il 1° febbraio e ora si occupa di coordinare le emergenze e le urgenze dell’ospedale. La sua nomina è stata accolta con interesse da tutto il personale, che si aspetta un cambio di passo nelle attività quotidiane.

Dal 1° gennaio, Antonella Grazia Capelli, 48 anni, è la nuova direttrice del pronto soccorso dell’ospedale Bassini di Cinisello Balsamo.

Questa mattina, la dottoressa Francesca Staurenghi ha preso ufficialmente il comando dei Consultori di Asst Lariana.

