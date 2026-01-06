Antonella Grazia Capelli è la nuova direttrice del pronto soccorso di Cinisello

Dal 1° gennaio, Antonella Grazia Capelli, 48 anni, è la nuova direttrice del pronto soccorso dell’ospedale Bassini di Cinisello Balsamo. Con una consolidata esperienza nel settore, assume il ruolo di guida per garantire efficienza e attenzione alle esigenze dei pazienti. La sua nomina rappresenta un passo importante per il miglioramento continuo dei servizi di emergenza dell’ospedale.

Dal 1° gennaio è Antonella Grazia Capelli (48 anni) la nuova direttrice del pronto soccorso dell’ospedale Bassini di Cinisello Balsamo. La professionista dirigerà anche due osservazioni brevi intensive e una Medicina d’urgenza presso l’Asst Nord Milano), e del Pronto soccorso (e Pronto soccorso. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

