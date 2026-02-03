La frana poi l’isolamento del borgo Roma nord chiede stato di emergenza e sostegno economico

La frazione di Isola Farnese è ancora isolata dopo quasi un mese dalla prima frana che ha bloccato le strade. La gente del borgo chiede ufficialmente lo stato di emergenza e aiuti economici per far fronte ai danni e ai disagi. Le autorità continuano a monitorare la situazione, ma ancora nessuna soluzione definitiva è stata trovata. Intanto, i residenti vivono con l’incertezza di quando potranno tornare alla normalità.

