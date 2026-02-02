È scomparso Ambrogio Casari anima del rifugio sulle alture di Bobbio noto per accoglienza e passione per i monti

È scomparso Ambrogio Casari, il volto noto del rifugio sui Piani di Bobbio. Per decenni, ha accolto escursionisti e appassionati con il sorriso e la passione per i monti. La sua morte lascia un vuoto grande tra chi lo conosceva e frequentava il rifugio, un punto di riferimento per gli amanti della natura.

È venuto a mancare Ambrogio Casari, figura centrale del rifugio Casari ai Piani di Bobbio, luogo noto da decenni per l’accoglienza calorosa e la profonda passione per le montagne dell’Appennino ligure. La notizia della sua scomparsa ha colto di sorpresa la comunità locale e gli appassionati di escursionismo che, negli anni, hanno trovato nel rifugio un punto di riferimento sicuro e ospitale. Casari, che ha gestito il rifugio per oltre quarant’anni, era conosciuto non solo per la sua dedizione al mantenimento delle vie alpine e alla cura del territorio, ma anche per la disponibilità verso escursionisti di ogni età e livello di esperienza. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - È scomparso Ambrogio Casari, anima del rifugio sulle alture di Bobbio, noto per accoglienza e passione per i monti. Approfondimenti su Bobbio Rifugio Cade sul ghiaccio al Rifugio Casari: elicottero in volo per 66enne Questa mattina a Moggio, nei pressi del Rifugio Casari ai Piani di Artavaggio, un uomo di 66 anni è caduto sul ghiaccio subendo un infortunio. Accoglienza potenziata e nuovo “rifugio caldo”: le novità del piano inverno 2025/26 Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. #curiosità Ricordiamo oggi la Chiesa di San Martino a Vigevano, che in pochi conosceranno perché oggi, sconsacrata, si trova in un cortile chiuso con cancello, in fondo a via Palestro. Era un antico titolo della pieve collegiata di Sant'Ambrogio. . Riferisce #Si - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.