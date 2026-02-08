frana il cortile della villa risarciti con 93mila euro

Una villa nel comune di oggi ha subito una frana nel suo cortile. La terra si è mosso lentamente, creando una fessura e poi un avvallamento che ha piegato il muro. Alla fine, il cortile si è abbassato, come se qualcuno scavasse sotto senza farsi notare. Alla fine, il proprietario ha ricevuto un risarcimento di 93 mila euro.

All’inizio è solo una fessura. Poi un avvallamento. Poi il muro che non è più dritto. Il cortile davanti casa comincia a scendere, lentamente, come se qualcuno stesse scavando sotto senza farsi vedere. Non c’è un boato, non c’è un crollo improvviso. C’è qualcosa di peggio: una frana silenziosa che avanza nel tempo. È questa l’immagine che esce dalle carte giudiziarie su cui la Corte d’Appello di Ancona ha messo ora il sigillo in secondo grado riconoscendo un risarcimento al proprietario di una villetta che sfiora i 100mila euro. Una vicenda che nasce da un cantiere a Camerano e finisce sotto una casa in via del Galletto che non era parte dei lavori, ma ne avrebbe pagato le conseguenze. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

