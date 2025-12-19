Recuperato l’ammanco Il Comune e Area Blu risarciti con 15mila euro | Chiuso caso doloroso

Il Comune e Area Blu hanno ricevuto un risarcimento di 15mila euro, chiudendo una vicenda dolorosa legata all’ammanco nelle casse della società in house del Municipio. La somma, trovata inaspettatamente sotto l’albero di Natale, rappresenta il ripristino di un danno finanziario che aveva coinvolto la gestione locale. Un passo importante verso la trasparenza e la riparazione, portando sollievo alle parti interessate.

Comune e Area Blu trovano 15mila euro sotto l'albero di Natale. Il 'regalo' arriva dalla nota vicenda dell' ammanco nelle casse della società in house del Municipio. Riportati a casa i 200mila euro sottratti da un ex dipendente infedele (oggi a processo con l'accusa di peculato ), per l'ente di piazza Matteotti e la sua Spa c'è stato anche un doppio (piccolo) risarcimento arrivato in sostituzione dell'annunciata costituzione di parte civile. Lo ha spiegato ieri il sindaco Marco Panieri, intervenendo in Consiglio comunale durante la discussione sul bilancio di previsione 2026 approvato in serata.

