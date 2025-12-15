Paga 93mila euro e puoi parlare in privato con Messi | è polemica per la nuova follia del Goat Tour dell’argentino

Il “Goat Tour” di Leo Messi in India ha suscitato polemiche e delusione, nonostante l’attesa elevata. Con biglietti da 93mila euro per un colloquio privato con il calciatore, l’evento si è rivelato un fallimento, attirando critiche e controversie. Un’iniziativa che ha diviso fan e commentatori, mettendo in discussione il suo successo e il valore delle esperienze offerte.

In India era senza dubbio l'evento più atteso di dicembre, ma il Goat Tour di Leo Messi è stato fin qui un disastro. L'argentino ha cominciato il tour con la prima tappa a Calcutta, con circa 80mila persone che hanno popolato lo stadio Yuva Bharati Krirangan di Salt Lake per vederlo. Lì il primo grave incidente: un gruppo di politici locali, vip, forze di sicurezza e persone in cerca di selfie ha circondato Messi. A quel punto l'argentino ha deciso di annullare l'evento e lasciare lo stadio in anticipo. Da lì il caos, con la protesta dei presenti, maxi invasione di campo e centinaia di seggiolini distrutti e lanciati sul terreno di gioco, insieme a migliaia di bottiglie d'acqua.