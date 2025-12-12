Camion per i lavori ferroviari perde il carico carreggiata invasa da detriti tra statale 185 e raccordo A18 | disagi a Trappitello

Un camion per i lavori ferroviari ha perso il suo carico, invadendo la carreggiata tra la statale 185 e il raccordo A18, creando disagi a Trappitello. La presenza di detriti sulla strada sta complicando il passaggio nel centro abitato, mentre i lavori per la nuova linea ferroviaria aggravano le difficoltà quotidiane di residenti e automobilisti.

Attraversare il centro abitato di Trappitello è diventata una vera impresa quotidiana. I lavori per la nuova linea ferroviaria, destinata a correre proprio attraverso il territorio della frazione taorminese, stanno infatti moltiplicando i disagi per residenti e automobilisti.Questa mattina. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Solo in autostrada Messina-Catania può succedere un adetto ai lavori da seduto sul camion toglie i birilli, ore 14, mentre io guidavo mia figlia riprendeva. Noi facciamo la fila per un ristregimento . - facebook.com Vai su Facebook

Belgio, un treno si schianta contro un autoarticolato al passaggio a livello

Video Belgio, un treno si schianta contro un autoarticolato al passaggio a livello Video Belgio, un treno si schianta contro un autoarticolato al passaggio a livello