Camion per i lavori ferroviari perde il carico carreggiata invasa da detriti tra statale 185 e raccordo A18 | disagi a Trappitello

Messinatoday.it | 12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un camion per i lavori ferroviari ha perso il suo carico, invadendo la carreggiata tra la statale 185 e il raccordo A18, creando disagi a Trappitello. La presenza di detriti sulla strada sta complicando il passaggio nel centro abitato, mentre i lavori per la nuova linea ferroviaria aggravano le difficoltà quotidiane di residenti e automobilisti.

Attraversare il centro abitato di Trappitello è diventata una vera impresa quotidiana. I lavori per la nuova linea ferroviaria, destinata a correre proprio attraverso il territorio della frazione taorminese, stanno infatti moltiplicando i disagi per residenti e automobilisti.Questa mattina. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Immagine generica

Belgio, un treno si schianta contro un autoarticolato al passaggio a livello

Video Belgio, un treno si schianta contro un autoarticolato al passaggio a livello