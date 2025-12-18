Capodanno vietato bere su suolo pubblico e le altre misure di sicurezza
Per le celebrazioni di Capodanno, sono state adottate misure di sicurezza rigorose, tra cui il divieto di consumo di alcol su suolo pubblico. Il piano, deciso dal Comitato provinciale di sicurezza, prevede interventi mirati per garantire un festeggiamento sicuro e ordinato, in particolare per l’evento organizzato dal Comune di Udine, che attirerà migliaia di partecipanti. La priorità è la tutela di tutti, affinché la notte di festa si svolga nel rispetto delle norme e della sicurezza pubblica.
Pronto il piano per la sicurezza per le celebrazioni della notte di Capodanno. Le misure sono state definite oggi dal Comitato provinciale di ordine e sicurezza pubblica, presieduto dal prefetto Lione: all'evento organizzato dal Comune di Udine, in particolare, è prevista la presenza di migliaia. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
