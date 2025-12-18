Capodanno vietato bere su suolo pubblico e le altre misure di sicurezza

Per le celebrazioni di Capodanno, sono state adottate misure di sicurezza rigorose, tra cui il divieto di consumo di alcol su suolo pubblico. Il piano, deciso dal Comitato provinciale di sicurezza, prevede interventi mirati per garantire un festeggiamento sicuro e ordinato, in particolare per l’evento organizzato dal Comune di Udine, che attirerà migliaia di partecipanti. La priorità è la tutela di tutti, affinché la notte di festa si svolga nel rispetto delle norme e della sicurezza pubblica.

