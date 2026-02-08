Fontaines DC omaggiano Sinéad O’Connor | nuova versione di Black Boys On Mopeds per War Child

I Fontaines D.C. hanno rivisitato il classico di Sinéad O’Connor “Black Boys On Mopeds”. La band irlandese ha registrato una nuova versione del brano per l’album “HELP(2)”, in uscita il 6 marzo, che sostiene l’associazione War Child. È un omaggio che unisce musica e impegno civile, e arriva in un periodo in cui il nome di O’Connor torna a essere al centro delle cronache.

I Fontaines D.C. hanno raccolto l'eredità musicale e civile di Sinéad O'Connor, incidendo una nuova versione del brano "Black Boys On Mopeds" per l'album collettivo "HELP(2)", un progetto a sostegno di War Child che uscirà il 6 marzo. La decisione della band irlandese, già da tempo incline a intrecciare musica e impegno sociale, rappresenta un passaggio di testimone significativo, un'eco potente del lavoro di un'artista scomoda e profondamente sensibile alle ingiustizie, scomparsa nel 2023. La registrazione, avvenuta su invito del produttore James Ford, segna la prima volta che il brano, originariamente pubblicato nel 1990, viene reinterpretato ufficialmente da altri artisti, dopo essere stato riproposto dal gruppo in una versione acustica durante un concerto a Nashville nell'ottobre 2022.

