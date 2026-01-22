Gli Arctic Monkeys stanno tornando? | in uscita oggi un singolo a sostegno di War Child

Gli Arctic Monkeys tornano sulla scena musicale con un nuovo singolo, disponibile da oggi, a sostegno di War Child. Dopo quattro anni dall’ultimo album, The Car, questa uscita segna un possibile ritorno per la band inglese. La canzone rappresenta un impegno sociale, unendo musica e solidarietà, e invita i fan ad ascoltare e sostenere una causa importante attraverso la loro arte.

Gli Arctic Monkeys sono assenti dal mercato discografico dall’album The Car, pubblicato ormai ben quattro anni fa. Sembra, però, che la band capitanata da Alex Turner sia pronta (o quasi) a tornare in pista. In attesa di notizie più concrete, il gruppo ha fatto la gioia dei fan annunciando un nuovo singolo, in uscita oggi. Non si tratta, però di un brano qualsiasi; i suoi ricavati, infatti, andranno a sostegno di War Child, un’organizzazione non governativa fondata nel Regno Unito nel 1993, che offre assistenza ai bambini nelle aree in conflitto. Le prime indiscrezioni erano emerse già all’inizio di gennaio, quando la stessa ong aveva annunciato sui social un progetto speciale con un gruppo di artisti, sottolineando come, a trentacinque anni dalla pubblicazione dell’album benefico Help, il numero di bambini coinvolti nelle guerre sia quasi raddoppiato. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Gli Arctic Monkeys stanno tornando(?): in uscita oggi un singolo a sostegno di War Child Leggi anche: Gli Usa stanno tornando a investire nel petrolio yemenita Leggi anche: Le Nike che si illuminano al buio stanno tornando — e i sneakerhead stanno già fingendo di non esserne felici Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Argomenti discussi: Gli Arctic Monkeys pubblicheranno domani un nuovo inedito a sostegno del progetto War Child. Tutti i dettagli; Gli Arctic Monkeys stanno per pubblicare la loro prima nuova musica dopo quasi quattro anni con un nuovo singolo per War Child: ecco quando uscirà il brano.; Arctic Monkeys tornano con nuovo brano per War Child; Gli Arctic Monkeys tornano con un nuovo singolo. Un nuovo singolo degli Arctic Monkeys, dopo quattro anni20 gen 2026 - Uscirà questa settimana, a supporto di War Child, l'ong che aiuta i bambini nelle aree di conflitto ... rockol.it Quando gli Arctic Monkeys guadagnavano £17Chi avrebbe scommesso sul successo degli Arctic Monkeys? Chiedetelo ad Ann Flynn, proprietaria del pub di Sheffield che ospitò la primissima esibizione della band di Alex Turner. Nel 2003, il giovane ... rockol.it Domani pomeriggio gli Arctic Monkeys sveleranno il nuovo brano tanto atteso dai fan La band di Alex Turner pubblicherà alle 16:00 il primo inedito dal 2022 per supportare la charity War Child x.com Domani pomeriggio gli Arctic Monkeys sveleranno il nuovo brano tanto atteso dai fan La band di Alex Turner pubblicherà alle 16:00 il primo inedito dal 2022 per supportare la charity War Child facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.