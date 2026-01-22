hudson williams e connor storrie come i protagonisti di heated rivalry sono diventati i nuovi it boys della moda

Hudson Williams e Connor Storrie, protagonisti di Heated Rivalry, sono recentemente diventati figure di rilievo nel panorama della moda. In pochi mesi, hanno conquistato l’attenzione di esperti e appassionati, affermandosi come nuovi punti di riferimento per lo stile contemporaneo. La loro presenza crescente testimonia come giovani talenti possano rapidamente emergere e influenzare le tendenze del settore.

Separatamente sono fortissimi: è forse il momento più chiacchierato di Milano Moda Uomo che si è appena conclusa, l’uscita in passerella di Hudson per Dsquared2. Perfettamente in tema con l’hockey super sexy che è protagonista della serie, Hudson ha fatto il suo debutto in passerella pronto per la neve. Sfilando con quel suo modo di fare sempre un po’ «sbarazzino», serio ma giocoso e perfetto per il denim e gli scarponi da sci della collezione, Williams ci sta sin da subito dimostrando che lui è qui per rimanere, entrando in modo dirompente nel mondo della moda. Non dimentichiamoci però anche del suo lato più sobrio, sartoriale: oltre allo stile da spaccone di Dsquared2, anche le linee pulite di Giorgio Armani - al cui show è stato ospite in prima fila accanto a Ricky Martin - sembrano fatte su misura per lui. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

Heated Rivalry alle Olimpiadi: Connor Storrie e Hudson Williams tedofori a Milano Cortina 2026Hudson Williams e Connor Storrie, protagonisti della serie

Connor Storrie e Hudson Williams, star di Heated Rivalry, voci narranti del fantasy erotico 'Ember & Ice'Connor Storrie e Hudson Williams, noti per il loro ruolo in Heated Rivalry, narrano il fantasy erotico Ember & Ice.

Dall'essere nessuno a celebrità globale. Il 24enne attore canadese Hudson Williams riflette sui pro e i contro della popolarità improvvisa - facebook.com facebook