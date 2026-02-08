Martedì si celebra il Giorno del Ricordo, una giornata che riaccende le divisioni tra le forze politiche italiane. La destra chiede di mantenere le commemorazioni nei comuni, mentre Aq16 ribadisce: “Basta bugie sulla Storia”. La questione delle foibe e dell’esodo di oltre 350mila italiani dal confine orientale resta un tema caldissimo, con polemiche che si riaccendono ogni anno in modo acceso.

Martedì è il Giorno del Ricordo che ricorda il massacro delle Foibe e l’Esodo di 350mila italiani del confine orientale per fuggire dalla dittatura comunista del maresciallo Tito e dei partigiani comunisti. Ieri mattina, sfruttando la giornata non lavorativa, gruppi di destra hanno dato vita ad una commemorazione in piazza della Vittoria sotto al monumento ai caduti. Ma come da sempre accade è motivo di scontro politico. "Rattrista e sconcerta la strategia adottata dal sindaco Massari per non celebrare di fatto il Giorno del Ricordo delle Foibe – attacca Marco Eboli, presidente associazione culturale ‘Balder’ – La legge 92 del 2004, meglio conosciuta come legge Menia (ora senatore Fd’I) fu votata quasi all’unanimità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Foibe, la politica sempre spaccata. La destra: "Comune le commemori". Aq16: "Basta bugie sulla Storia"

