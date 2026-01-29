Prima il ciclone poi la frana di Niscemi | la natura smentisce le bugie della destra

Una frana si è abbattuta questa notte a Niscemi, in Sicilia, provocando danni e isolando alcune abitazioni. La terra si è spostata improvvisamente, confermando ancora una volta come il territorio sia sotto pressione a causa dei cambiamenti climatici. Prima il ciclone e ora la frana, la natura mostra i suoi effetti reali, mettendo in discussione le false promesse di chi minimizza il problema. La situazione resta critica, e le autorità stanno già lavorando per mettere in sicurezza le zone più a rischio.

C'è un grande assente nel dibattito pubblico ormai da mesi, anzi di più. Il tema della crisi climatica, unito a quello della messa in protezione del nostro territorio (adattamento). Non se ne parla perché per la destra è un tema tabù. Qualcosa di assurdo, come se potessero essere tabù, che so, l'esistenza delle patologie tumorali o fatti scientifici sui quali dovrebbe esserci solo convergenza. E invece no: i due principali giornali della destra sono negazionisti climatici "puri", e nessuno alza un dito per dire qualcosa. La premier e i suoi ministri non utilizzano né la parola clima né quella di crisi climatica, una evidenza scientifica completamente sottaciuta e trattata con fastidio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Prima il ciclone poi la frana di Niscemi: la natura smentisce le bugie della destra

