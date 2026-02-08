Foggia la Nord protesta | ultras disertano la sfida calcio aziendale nel mirino e squadre B contestate

Nel match di ieri, molti ultras della Foggia hanno deciso di non presentarsi allo stadio. La protesta nasce dalla contestazione verso la gestione della squadra e il recente calcio aziendale. I tifosi storici hanno scelto di disertare, lasciando il pubblico più silenzioso del solito. La situazione ha creato tensione tra società e supporter, con le squadre B che sono state anch’esse contestate dai presenti. La passione dei tifosi sembra essersi trasformata in una presa di posizione chiara e decisa.

Il calcio di Foggia, un tempo simbolo di passione e identità territoriale, si trova a fronteggiare una frattura profonda tra la società e i suoi sostenitori più accaniti. La sfida contro l'Atalanta Under 23, in programma per sabato 14 febbraio allo stadio 'Zaccheria', sarà testimone di una Nord deserta, un gesto di protesta eloquente da parte degli ultras che denunciano l'avanzata inesorabile di un modello calcistico sempre più aziendalista e distante dalle radici popolari. La decisione, resa pubblica attraverso i canali social, segna una linea di demarcazione netta tra chi vive il calcio come espressione di un territorio e chi lo considera sempre più un mero business.

