Lazio scoppia la protesta | i tifosi disertano lo stadio per la sfida all’Atalanta

La Lazio si prepara a giocare senza il supporto dei tifosi. La contestazione interna ha spinto molti sostenitori a disertare lo stadio, lasciando il pubblico quasi vuoto per la partita contro l’Atalanta. La protesta si fa sentire forte, e la squadra dovrà affrontare la partita senza il calore dei propri tifosi.

Clima tesissimo in casa Lazio. Il tifo organizzato biancoceleste alza ulteriormente il tiro nella contestazione contro la presidenza, annunciando una misura drastica per il prossimo turno di campionato. Attraverso un comunicato ufficiale diramato al termine di un vertice tra tutti i gruppi della Nord, è stato deciso che lo Stadio Olimpico resterà vuoto in occasione della sfida contro l’ Atalanta, valevole per la 25ª giornata di Serie A. L’attacco dei sostenitori è frontale e punta dritto alla gestione societaria, definita “arrogante e dispotica”. La nota invita l’intero popolo laziale a una forma di boicottaggio totale per “lasciare solo questo personaggio davanti agli occhi del mondo del calcio”, con l’obiettivo di isolare mediaticamente e simbolicamente la proprietà dopo quelli che vengono descritti come anni di mancanza di rispetto verso la piazza. 🔗 Leggi su Como1907news.com

