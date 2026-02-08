Foggia esonero a sorpresa di Barilari | Cangelosi e Bucaro nuovi allenatori per rilanciare la stagione in Serie C

Il Foggia ha cambiato allenatore a sorpresa, licenziando Lello Barilari dopo la sconfitta di Caserta. Al suo posto sono stati scelti Vincenzo Cangelosi e Giovanni Bucaro, con l’obiettivo di risollevare la squadra e cambiare rotta in vista del proseguo della stagione in Serie C.

Il Foggia 1920 è di nuovo a un bivio. L'esonero di Lello Barilari, giunto al termine della sconfitta a Caserta, ha spalancato le porte a una nuova coppia tecnica, composta da Vincenzo Cangelosi e Giovanni Bucaro, con l'obiettivo di invertire una rotta che sembra inesorabilmente portare i rossoneri verso una stagione di sofferenze. La decisione, giunta in una domenica d'inizio febbraio, segna l'ennesimo cambio di gestione per un club che, nonostante le ambizioni rinnovate dalla nuova proprietà, fatica a trovare stabilità e continuità. L'addio di Barilari, giunto dopo solo 13 partite sulla panchina del Foggia, è stato determinato da un andamento negativo che ha visto la squadra collezionare 7 sconfitte, 3 pareggi e soltanto 3 vittorie, per un misero totale di 12 punti e una media di 0,92 punti a partita.

