Barilari vuole continuità a Latina l' esame di maturità per il Foggia

Barilari punta alla continuità: a Latina si avvicina l’esame di maturità per il Foggia, in un contesto di ripresa dopo la vittoria contro Giugliano. Nonostante il risultato positivo, restano da affrontare le criticità di classifica e le sfide future. La squadra si prepara con attenzione, consapevole dell’importanza di mantenere il ritmo e migliorare gli aspetti ancora da affinare.

Il tecnico si attende che la squadra non ripeta gli errori visti nella trasferta col Sorrento. Approva i due volti nuovi, Cangiano e Giron, e attende i colpi in attacco e in difesa La sbornia post Foggia-Giugliano è stata smaltita. D'altronde, il successo non ha cancellato i difetti né risolto i problemi di classifica. Il Foggia deve continuare a lottare per perseguire l'obiettivo, possibilmente invertendo il trend lontano dallo ‘Zac’ dove il successo (l'unico fin qui ottenuto) manca da oltre tre mesi, quando il Foggia sconfisse il Casarano. Sulla panchina dei rossoneri sedeva ancora Delio Rossi.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

