Fleximan è tornato | segato un autovelox nel Padovano

Nella notte tra il 2 e il 3 febbraio, un nuovo attacco di Fleximan. Questa volta ha preso di mira un autovelox installato lungo la Postumia, a Fontaniva, nel Padovano. Gli agenti sul posto hanno trovato il dispositivo sezionato, segno di un’azione decisa e mirata. La polizia sta indagando per capire chi si trovi dietro a questo gesto.

Nella notte fra il 2 e il 3 di febbraio Fleximan è tornato in azione. A finire nel mirino, questa volta, è stato un autovelox installato lungo la Postumia, nel territorio di Fontaniva (Padova). Il dispositivo si trovava nel tratto di strada che collega Treviso e Vicenza. Nelle ore notturne qualcuno ha raggiunto il rilevatore di velocità e lo ha segato alla base con un flessibile, tanto da lasciare in bella vista i cavi tranciati e fuoriusciti dal tubo di sostegno. L'atto vandalico è stato scoperto martedì pomeriggio scorso: dal momento che si erano manifestati dei problemi sul sistema di rilevazione, gli agenti della polizia locale si sono recati sul posto, trovando l'autovelox distrutto.

Dopo quasi due anni, Fleximan torna nel Ravennate e interviene sulla Statale 16, presso Mezzano, rimuovendo l'autovelox presente.

Dopo due anni, un nuovo episodio di vandalismo colpisce la

