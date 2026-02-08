Fleximan è tornato | segato un autovelox nel Padovano

Nella notte tra il 2 e il 3 febbraio, un nuovo attacco di Fleximan. Questa volta ha preso di mira un autovelox installato lungo la Postumia, a Fontaniva, nel Padovano. Gli agenti sul posto hanno trovato il dispositivo sezionato, segno di un’azione decisa e mirata. La polizia sta indagando per capire chi si trovi dietro a questo gesto.

Nella notte fra il 2 e il 3 di febbraio Fleximan è tornato in azione. A finire nel mirino, questa volta, è stato un autovelox installato lungo la Postumia, nel territorio di Fontaniva (Padova). Il dispositivo si trovava nel tratto di strada che collega Treviso e Vicenza. Nelle ore notturne qualcuno ha raggiunto il rilevatore di velocità e lo ha segato alla base con un flessibile, tanto da lasciare in bella vista i cavi tranciati e fuoriusciti dal tubo di sostegno. L'atto vandalico è stato scoperto martedì pomeriggio scorso: dal momento che si erano manifestati dei problemi sul sistema di rilevazione, gli agenti della polizia locale si sono recati sul posto, trovando l'autovelox distrutto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

