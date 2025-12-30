Due anni dopo un altro colpo alla Fleximan | abbattuto l' autovelox sulla statale
Dopo due anni, un nuovo episodio di vandalismo colpisce la
Non solo l'oscurità della notte, ma anche la fitta nebbia ha favorito un nuovo colpo contro gli autovelox del territorio ravennate. E a quasi due anni di distanza, si assiste a un nuovo velox abbattutto (il sesto in provincia). Tutto è avvenuto intorno alle 2 della notte fra lunedì e martedì, a. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
