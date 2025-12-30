Due anni dopo un altro colpo alla Fleximan | abbattuto l' autovelox sulla statale

30 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo due anni, un nuovo episodio di vandalismo colpisce la

Non solo l'oscurità della notte, ma anche la fitta nebbia ha favorito un nuovo colpo contro gli autovelox del territorio ravennate. E a quasi due anni di distanza, si assiste a un nuovo velox abbattutto (il sesto in provincia). Tutto è avvenuto intorno alle 2 della notte fra lunedì e martedì, a. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

due anni dopo un altro colpo alla fleximan abbattuto l autovelox sulla statale

© Ravennatoday.it - Due anni dopo, un altro colpo alla "Fleximan": abbattuto l'autovelox sulla statale

Leggi anche: Scontro frontale tra auto sulla statale, morti sul colpo i due conducenti: hanno 51 e 22 anni. C'è anche un ferito grave

Leggi anche: FOTO/ Nocera Superiore, dopo 30 anni abbattuto lo scheletro di cemento accanto alla Necropoli del Pizzone

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Carapia: Soliti disagi due anni e mezzo dopo; 'Miracles', una masterclass di Liddell e altro ancora: quando il Liverpool suonava il giorno di Natale; Chiara Ferragni, due anni dopo il pandoro; Contro le solite foto: 3 nuove fotocamere non convenzionali.

due anni dopo altroDopo due anni è tornato a rompere il silenzio con la sua musica - Harry Styles torna con "Forever, forever", una ballata emozionante registrata in Italia. bigodino.it

Terremoto Turchia-Siria: due anni dopo - Nel febbraio 2023 due fortissimi terremoti e diverse scosse di assestamento hanno colpito la Turchia e la Siria, uccidendo oltre 56. savethechildren.it

due anni dopo altroDopo tredici anni inaugurate a Roma due nuove stazioni-museo - Ci sono voluti tredici anni fra cantieri e rinvii, ma Roma ha potuto inaugurare martedì due nuove stazioni della metropolitana della linea C (la più “giovane” delle tre, quella segnata con il colore ... rsi.ch

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.